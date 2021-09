Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut inca o data miercuri ca persoanele imunizate impotriva COVID-19 sa nu primeasca cea de-a treia doza de vaccin, astfel incat flacoanele sa fie trimise catre tarile sarace care au reusit sa imunizeze doar o mica parte a populatiilor lor, relateaza AFP. ‘In…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat in timpul unei vizite la Budapesta ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2 % din populatie…

- Pfizer și BioNTech au depus la autoritațile de reglementare din SUA datele inițiale ale unui studiu clinic in faza timpurie pentru autorizarea celei de a treia doze a vaccinului lor anti-Covid, au anunțat luni cei doi producatori de medicamente, potrivit News.ro , care citeaza Reuters. Aceste date vor…

- Israelul a inceput deja sa administreze un rapel suplimentar persoanelor vulnerabile, SUA și Europa iau in calcul același lucru, iar in acest timp, Africa și-a vaccinat cu primele doze in jur de 2% din populație, scrie Washington Post . In vreme ce Organizația Mondiala a Sanatații cere un moratoriu…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere amanarea celei de a treia doze de vaccin anti-covid-19 pana in octombrie. OMS vrea amanarea celei de-a treia doza de vaccin anti-covid-19 Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a indemnat țarile sa amane vaccinarea cu o a treia doza din vaccinul anti-covid. Indemnul…