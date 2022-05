In prezent, specialiștii investigheaza care este agentul care declanșeaza ceea ce s-a numit hepatita de cauza necunoscuta. Ei studiaza trei ipoteze: o noua tulpina de adenovirus, o infecție Covid-19 in antecedent, sau ambele cu evoluție in același timp. Pana acum, Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca, la nivel global, hepatita severa, de cauza necunoscuta a fost detectata la aproximativ 300 de copii din peste 20 de țari. Un factor comun depistat in majoritatea cazurilor este un adenovirus, despre care specialiștii spun ca a revenit in forța dupa pandemie. OMS a raportat un deces in cazul…