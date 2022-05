Stiri pe aceeasi tema

- Variola maimuței incepe sa se raspandeasca tot mai mult. Consilierul de sanatate din regiunea Lazio, Italia, Alessio D’Amato, a dat un comunicat prin care arata ca, in afara de cazul de astfel de variola inregistrat la Roma, acum au mai fost confirmate inca doua: „Tocmai am primit vești de la SERESMI…

- Cazurile de variola maimuței (monkeypox) din Marea Britanie s-au dublat intr-o zi. In tot acest timp cresc temerile ca boala se va raspandi in comunitați. Secretarul de stat pentru sanatate, Sajid Javid, a declarat ca Agenția britanica de securitate sanitara (UKHSA) a confirmat inca 11 cazuri de variola…

- Un caz de variola maimutei a fost depistat in Germania pentru prima data, conform Serviciului medical al fortelor armate germane, informeaza vineri DPA. Institutul Bundeswehr de Microbiologie (IMB) din Munchen a detectat virusul joi la un pacient, dupa observarea modificarilor cutanate caracteristice.…

- Cazurile de variola maimutei depistate in Marea Britanie au determinat autoritatile sa puna la dispozitie un vaccin impotriva variolei unor lucratori sanitari si altor persoane care ar fi putut fi expuse, in timp ce alte cazuri au fost confirmate in Europa, informeaza Reuters.

- Cazurile de variola maimutei din Marea Britanie au determinat autoritatile sa vaccineze antivariolic mai multi angajati din sanatate si alte persoane care ar fi putut fi expuse infectarii. Variola maimutei este o boala virala de obicei usoara, caracterizata prin simptome de febra, precum si printr-o…

- Cateva cazuri de „variola maimutei” au fost confirmate in Europa. In doar o singura luna, Marea Britanie a ajuns la șapte cazuri de infectare. Autoritatile din SUA au anuntat ieri ca a fost detectat un prim caz la o persoana care locuieste in statul Massachusetts, iar autoritatile portugheze au identificat…

- Au fost identificate 20 de cazuri suspecte de variola maimutei la om, de la inceputul lui mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest. Despre ce este vorba.

- Cateva zeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei au fost depistate de la inceputul lunii mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest, transmite AFP. Marea Britanie, care are primul caz semnalat, depistat…