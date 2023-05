Stiri pe aceeasi tema

- OMS indeamna la regandirea mobilitatii in Europa dupa pandemia de COVID-19: "Trebuie sa profitam in mod colectiv de acest moment in timp."Directorul Biroului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a solicitat luni guvernelor si partenerilor acestora sa regandeasca…

- COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta de sanatate globala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), un pas important catre sfarsitul pandemiei care s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globala si a devastat comunitati, transmite Reuters.

- Pandemia de coronavirus a luat sfarșit, anunța reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). „Joi, Comitetul pentru situații excepționale s-a intrunit pentru a 15 oara și a recomandat sa anunț ca situația excepționala in Sanatate s-a incheiat. Eu am acceptat propunerea”, a declarat șeful OMS,…

- Cei care calatoresc cu metroul din Beijing nu mai sunt obligați sa poarte masca sanitara, a anunțat duminica presa din capitala Chinei, la cateva zile dupa ce un expert chinez in sanatate a declarat ca nivelul amenintarii COVID-19 nu mai este periculos pentru oameni, transmite Reuters. Masura ridicarii…

- Bilantul cutremurului produs in dimineața zilei de 6 februarie in Turcia a ajuns la 48.448 de morti, potrivit anunțului facut luni, 13 martie, de ministrul turc de interne, Suleyman Soylu, a informat agenția Reuters, preluata de Agerpres. Bilantul total al seismului, ce include si victimele din Siria,…

- Cutremurul care a lovit Turcia pe 6 februarie la orele 04.17, ‘cea mai mare catastrofa naturala intr-un secol in Europa’, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a lasat o tara traumatizata, comenteaza AFP. Rude decedate, orase in ruine, viata noua in corturi sau containere: o luna mai tarziu,…

- Noua supravietuitori au fost salvati marti de sub daramaturi, la mai bine de o saptamana de la cutremurul masiv care a lovit Turcia si Siria, al carui bilant provizoriu a trecut de 41.000 de morti, informeaza News.ro. „Ne confruntam cu unul dintre cele mai mari dezastre naturale nu doar din tara noastra,…