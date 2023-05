Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat la prudenta fata de utilizarea inteligentei artificiale (AI) in sectorul asistentei medicale publice, afirmand ca datele folosite de AI pentru a ajunge la anumite decizii ar putea fi partinitoare sau utilizate in mod eronat, informeaza Reuters, citata de Agerpres. OMS si-a exprimat entuziasmul fata de potentialul pe care il detine AI, insa a precizat ca are anumite ingrijorari legate de felul in care inteligenta artificiala va fi folosita pentru a imbunatati accesul la informatii din sectorul sanatatii, in calitatea sa de instrument care sprijina…