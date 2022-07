Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza ca noul coronavirus „circula liber” si numarul deceselor la nivel mondial este inacceptabil de mare. Seful OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, spune ca subvariantele Omicron continua sa conduca la noi cazuri, spitalizari si decese in intreaga lume, si a…

- Organizația Monidala a Sanatații (OMS), cere guvernelor sa ia masuri, avand in vedere creșterea numarului de cazuri COVID. Printre aceste masuri, OMS recomanda reintroducerea obligativitații purtarii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Este alerta la nivel mondial din cauza numarului tot mai mare de infectari cu SARS-COV-2. Organizația Mondiala a Sanatații cere guvernelor sa reintroduca obligativitatea purtarii mastii de protectie și ventilarea spațiilor inchise.

- Noua varianta COVID ii ingrijoreaza pe experții in virusologie din cauza faptului ca se raspandește extrem de rapid. Desi numeroase tari au renuntat aproape complet la restrictiile privind coronavirusul, directorul general al organizatiei a subliniat ca pandemia „nu este nici pe departe incheiata".Varianta…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut apel, vineri, la ”actiuni urgente” in fata variolei maimutei in Europa, in contextul triplarii cazurilor inregistrate in ultimele doua saptamani pe continent, relateaza AFP. Directorul regional al OMS a cerut tarilor europene, intr-un comunicat, ”sa-si…

- Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius a declarat ca deși nu prevede curand controale pentru profesorii care dau meditatii elevilor, ar fi bine ca aceștia sa isi infiinteze PFA pentru a intra in legalitate. Heius a anuntat si unele proiecte-pilot pentru persoane…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anunța ca orașul – port Mariupol, complet distrus in urma invaziei Rusiei, se confrunta cu un posibil focar de holera, din cauza lipsei apei și a calitații acesteia. Managerul de incidente al Organizației Mondiale a Sanatații pentru Ucraina, dr. Dorit Nițana, a…

- Pandemia de COVID-19 a provocat moartea a aproximativ 15 milioane de oameni in intreaga lume, estimeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), adica cu 13% mai multe decese decat erau preconizate in mod normal in doi ani, relateaza BBC. OMS considera ca multe tari au raportat mai putine persoane care…