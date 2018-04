Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat vineri guvernele lumii sa participe la o ofensiva mondiala impotriva hepatitei C, care ar putea sa se bazeze pe o abordare mai urgenta a acestei probleme majore de sanatate si prin alocarea unor sume mai mari de bani, informeaza AFP.



Hepatita C poate fi tratata cu usurinta, dar aproximativ 400.000 de persoane mor din cauza acestei maladii a ficatului in fiecare an pe plan mondial din cauza lipsei de medicamente.



Aproximativ 3 milioane dintre cei 71 de milioane de purtatori ai virusului hepatitei C (VHC) au primit tratamentul…