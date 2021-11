Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) trage un semnal de alarma cu privire la ritmul ”foarte ingrijorator” al transmiterii COVID-19 in Europa, avertizand ca s-ar putea ca inca jumatate de milion de oameni sa moara pana in februarie, relateaza AFP. Numarul cazurilor noi pe zi este in crestere de aproape sase saptamani la rand in Europa, […] The post OMS: Inca jumatate de milion de oameni ar putea muri pana in februarie 2022. Rusia, Ucraina și Romania, in topul țarilor cu cele mai multe cazuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .