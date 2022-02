Directorul general al OMS avertizeaza ca, in Ucraina, ”majoritatea spitalelor și-ar putea epuiza rezervele de oxigen medical in urmatoarele 24 de ore. Unele deja s-au epuizat. Acest lucru pune in pericol mii de vieți”. „Situația aprovizionarii cu oxigen se apropie de un punct foarte periculos in Ucraina. Camioanele nu pot transporta proviziile de oxigen de la fabrici la spitale din intreaga țara, inclusiv capitala Kiev”, au declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus și directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, citați de Reuters și The Jerusalem Post. Situația…