Stiri pe aceeasi tema

- Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, a declarat joi ca, datorita imunizarii puternice actuale si a severitatii mai scazute a variantei Omicron, continentul se afla intr-o situatie de „incetare a focului”, care ar putea conduce la sfarsitul pandemiei de COVID-19. Odata cu sfarsitul iernii,…

- Datorita nivelului actual de vaccinare și severitații mai scazute a variantei Omicron, Europa se confrunta cu un ragaz comparabil cu o “incetare a focului”, care ar putea conduce la sfarșitul pandemiei de Covid-19, a estimat joi directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge. “Odata cu sfarsitul…

- Pandemia de COVID-19 s-ar putea sfarșit pe continentul european datorita imunitații ridicate a populației și a simptomelor reduse ale tulpinii Omicron, spune directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge, citat de AFP.

- Continentul european se afla intr-o situatie de "incetare a focului", care ar putea duce la sfarsitul pandemiei de COVID, datorita imunizarii puternice a populației si a severitatii mai scazute a variantei Omicron, a estimat joi directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge, relateaza Afp, citata…

- Odata cu sfarsitul iernii, "aceasta perioada de protectie mai ridicata trebuie privita ca o \"incetare a focului\" care ne-ar putea aduce o pace durabila", a spus Kluge in cadrul unei conferinte de presa online, relateaza Agerpres.Potrivit oficialului, aceasta situatie poate continua doar daca imunitatea…

- O subvarianta a tulpinii de coronavirus Omicron care, potrivit unor studii, ar fi mai contagioasa decat versiunea originala a fost detectata in 57 de tari, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite AFP. Omicron, care se raspandeste si sufera mutatii rapid, a devenit varianta…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus avertizeaza marti ca este prea devreme ca tarle sa revendice o victorie impotriva covid-19 sau sa-si abandoneze incercarile de a opri raspandirea noului coronavrus, relateaza AFP. "Este prematur pentru orice tara…

- Bilanț PARȚIAL 21 decembrie| 826 de noi cazuri COVID și 66 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 21 decembrie| 826 de noi cazuri COVID și 66 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI, la data de 21 decembrie 2021, ora 10.00,…