- Izolarea in casa si alte masuri stricte care sunt in vigoare in Italia de doua saptamani ar trebui sa conduca in curand la o stabilizare a epidemiei de coronavirus. O spun oficiali ai Organizației Mondiale a Sanatații, care avertizeaza insa ca este nevoie in continuare de precautie.

- CONSILIUL JUDEȚEAN FINANȚEAZA ACHIZIȚIA APARATURII NECESARE. In conformitate cu recomandarile Organizației Mondiale a Sanatații, se fac toate demersurile pentru a fi testați de Coronavirus cat mai mulți mehedințeni și pentru a se face fața situației de epidemie! ActualitateSocialseverin

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat vineri, la o conferința de presa ținuta la Geneva, ca a plasat la “cel mai inalt” nivelul de amenințare al actualei epidemii de coronavirus. Pentru a justifica decizia luata de OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus…

- Bloomberg: Epidemia cu coronavirus ar putea deveni prima pandemie din era globalizarii, care ar șterge un trilion de dolari din PIB-ul global Perspectiva sumbra ca epidemia cu coronavirus ar putea deveni prima pandemie din era globalizarii pune sub semnul intrebarii stabilitatea economiei mondiale,…

- Epidemia cu noul coronavirus nu a ajuns la nivelul unei pandemii, a declarat, luni, seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite DPA. ‘Deocamdata nu este vorba despre o raspandire necontrolata a coronavirsului la nivel global si nu ne confruntam cu imbolnaviri…

- Autoritatea pentru Sanatate Publica din provincia chineza Hubei a anunțat ca 242 de persoane au murit miercuri din cauza epidemiei de coronavirus, ceea ce înseamna ca numarul total de decese la nivel mondial se ridica acum la 1.357, informeaza CNN, citat de Mediafax. Dintre acestea, 1.355…

- Autoritațile din Romania susține ca decizia Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) nu le-a luat prin surprindere, iar masurile ce se impun sunt deja puse in practica. Evoluția epidemiei declanșate de noul coronavirus aparut in China a determinat OMS sa se intruneasca ieri intr-o noua ședința, in…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decreta, joi, ca epidemia provocata de noul coronavirus aparut in China si care s-a raspandit in mai multe regiuni ale lumii constituie ''o urgenta de sanatate publica la nivel international'', relateaza AFP, citata de Agerpres.