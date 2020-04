Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a criticat dur, marti, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), acuzand faptul ca s-a ocupat mai mult de China si ca a dat sfaturi „gresite” in timpul crizei de coronavirus, a scris Reuters.

- Președintele Donald Trump va ramane in istorie pentru declarațiile repetate prin care a minimalizat gravitatea epidemiei, in ciuda avertismentelor experților din jurul sau, dar și a situației din celelalte colțuri ale lumii. Intr-un moment in care noul coronavirus facea deja ravagii in China, și infecta…

- Bill Gates vorbeste deja despre pandemie in cazul noului coronavirus, desi Organizatia Mondiala a Sanatatii a evitat pana in prezent sa faca o astfel de declaratie. Coronavirusul, a scris Gates, se comporta ca un „agent patogen care apare o data la un secol”, citat de Business Insider.Cofondatorul…

- China va permite accesul experiților americani in țara ca parte a eforturilor depuse de Organizația Mondiala a Sanații pentru combaterea raspandirii rapide a noului coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța DEMISIA din PSD: Eu NU merg mai departe…

- China va permite accesul experiților americani în țara ca parte a eforturilor depuse de Organizația Mondiala a Sanații pentru combaterea raspândirii rapide a noului coronavirus, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "China a acceptat oferta Statelor Unite de a…

- Ministrul Agriculturii din China a anunțat descoperireaunei tulpini foarte agresive de gripa aviara H5N1 in provincia Hunan. Virusul gripei aviare H5N1 a ucis 4.500 de pui și de gaini la o ferma din Shaoyang, un oraș din sud-vestul provinciei Hunan, noteaza Business Insider, care citeaza Reuters. Autoritațile…

- In conditiile in care numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus creste apropiindu-se de 8.000 si cel putin 170 de oameni au murit in China, Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca intreaga lume trebuie sa intre in stare de alerta, relateaza CNN.

- Site-ul este actualizat in mod regulat, cu ajutorul informatiilor obtinute de la institutii oficiale, precum Organizatia Mondiala a Sanatatii si centrele pentru controlul si preventia bolilor din China, SUA si Europa.