Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat joi ca se pregateste pentru posibile atacuri chimice in Ucraina, relateaza agentia Reuters. „Date fiind incertitudinile actualei situatii, nu exista nicio asigurare ca razboiul nu se va inrautati”, a declarat Hans Kluge, directorul regional al OMS Europa, in timpul unei conferinte de presa pe care a sustinut-o in orasul Liov din vestul Ucrainei.