- Riscul ca gripa aviara (H5N1) sa faca trecerea la oameni este scazut, dar ea trebuie monitorizata, anunța Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), transmite Reuters. H5N1 s-a raspandit la pasari de curte și pasari salbatice in ultimii 25 de ani, dar informații de data recenta arata ca aceasta infecție…

- Redeschiderea are loc pe fondul unui val masiv de infectii la nivel national si la o zi dupa ce autoritatile au declarat ca aproape 60.000 de persoane cu Covid au murit in spital, dupa schimbarea brusca, de luna trecuta, a politicii ”zero-COVID”, in urma protestelor istorice. In ciuda infectiilor, unii…

- Asiguratorii de nave vor anula acoperirea riscului de razboi in Rusia, Ucraina si Belarus, in urma iesirii din regiune a reasiguratorilor nevoiți sa faca fața pierderilor puternice, scrie Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca riscul unui razboi nuclear este in crestere pe fondul conflictului din Ucraina, dar a insistat ca Rusia nu a ”innebunit” si nu va folosi prima arma nucleara, recurgerea la aceasta de catre Moscova fiind posibila doar ca raspuns la un atac, si de…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat luni cp va incepe sa foloseasca termenul „Mpox” ca sinonim pentru variola maimuței și i-a indemnat și pe alții sa faca acest lucru dupa ce organizația a primit plangeri ca denumirea actuala a bolii este rasista și stigmatizanta, relateaza Reuters și AFP. Organizatia…

- Iarna și loviturile devastatoare ruse repetate asupra infrastructurii energetice a Ucrainei amenința viața a milioane de ucraineni, avertizeaza Organizația Mondiala a Sanatații, transmite AFP și Agerpres. „Iarna aceasta va pune in pericol vietile a milioane de oameni in Ucraina”, a declarat Hans Kluge,…

- Tu știai ca atunci cand respiri, nu inhalezi doar aer, ci și pulberi in suspensie care, in orașe, nu reprezinta doar particule de praf, ci și particule provenite din deșeuri, fecale și anvelopele mașinilor? Acestea au dimensiuni diferite: sub 10 microni (cunoscute ca PM10) și sub 2,5 microni (cunoscute…

