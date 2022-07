Stiri pe aceeasi tema

- OMS transmite ca este nevoie de noi vaccinuri anti-COVID-19 pentru a opri valul de infectari . Vaccinurile anti-COVID-19 au salvat milioane de vieti, dar nu au redus in mod decisiv transmiterea virusului, a precizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii ( OMS ), potrivit DPA. Organizatia lanseaza…

- Un studiu, publicat vineri in The Lancet Infectious Diseases, bazat pe datele provenite din 185 de țari și teritorii, arata ca vaccinarea contra Covid-19 a evitat 19,8 milioane de decese in primul an de la introducerea vaccinurilor in decembrie 2021. Datele au fost colectate in perioada 8 decembrie…

- Cercetatorii au studiat posibilitatea mai multor cauze, pe care treptat le-au restrans, fiind in prezent in faza apropierii de una care ar putea fi la originea acestei boli cu impact asupra copiilor. Astfel, aceasta forma de hepatita ar putea fi consecința unei co-infecții intre Covid-19 și adenovirus.…

- COVID-19 se poate raspandi rapid in Coreea de Nord, unde programele de vaccinare nu au inceput inca, a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca au fost identificate 348 de cazuri probabile de hepatita de cauza necunoscuta și pentru a explica originea acestei boli atenția este concentrata mai mult pe ipoteza unui adenovirus, dar nu este exclusa legatura cu Covid-19. Potrivit OMS, aceste cazuri…