Odata cu sfarsitul iernii, "aceasta perioada de protectie mai ridicata trebuie privita ca o \"incetare a focului\" care ne-ar putea aduce o pace durabila", a spus Kluge in cadrul unei conferinte de presa online, relateaza Agerpres.Potrivit oficialului, aceasta situatie poate continua doar daca imunitatea este mentinuta prin continuarea campaniilor de vaccinare si monitorizarea noilor variante. In context, el a indemnat autoritatile sanitare sa protejeze populatiile cele mai vulnerabile.Declarațiile lui Hans Kluge vin in contextul in care cele 53 de state membre ale regiunii OMS Europa, dintre…