- Europa a raportat in saptamana 8-14 noiembrie o crestere cu 5% a numarului de decese asociate coronavirusului, in timp ce in restul continentelor numarul mortilor s-a mentinut stabil sau a scazut, releva cel mai recent raport epidemiologic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de EFE. La…

- La nivel global s au inregistrat circa 50.000 de decese in ultima saptamana, potrivit notificarilor din partea tuturor tarilor pe care le primeste OMS.Cel mai recent raport epidemiologic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS , publicat miercuri si citat de EFE, releva ca Europa a raportat in saptamana…

- Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a avertizat marti ca Europa se va confrunta cu “o iarna grea” ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19. Hans Kluge a participat la deschiderea celui de-al 44-lea Congres Mondial al Spitalelor, care se desfasoara…

- Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a avertizat marti ca Europa se va confrunta cu „o iarna grea” ca urmare a cresterii numarului de cazuri de COVID-19 si a reiterat ca aceasta regiune a devenit „epicentrul” pandemiei de coronavirus, relateaza EFE.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezvaluit joi un nou plan de lupta impotriva pandemiei de COVID-19 in tarile mai putin bogate si solicita 23,4 miliarde de dolari in urmatoarele 12 luni pentru finantarea acestuia. Parteneriatul principalelor agentii de sanatate mondiale (denumit acceleratorul…

- Rusia a inregistrat vineri un nou record de decese asociate maladiei COVID-19, pentru a patra zi consecutiv, cu 887 de morti, cea mai ridicata cifra din intreaga perioada a pandemiei, potrivit datelor publicate vineri de centrul de lupta impotriva COVID-19, relateaza EFE. Joi s-au inregistrat…

- In ultimele 28 de zile, in intreaga lume au fost contorizate 18 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si 273.847 de decese asociate, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins, informeaza News.ro . Cu aceste noi 273.847 de decese, in total, la nivel global, peste 4,5 milioane de…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat ca doza suplimentara de vaccin anti-Covid ar trebui amanata ca prioritate si ar trebui oferita pentru cresterea ratelor de imunizare in tarile unde doar 1 -2% din populatie a fost vaccinata. El a afirmat…