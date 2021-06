OMS estimează că persoanele vulnerabile vor avea nevoie anual de vaccin împotriva COVID-19 Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) estimeaza ca persoanele vulnerabile la infecția cu virusul SARS-CoV-2 vor avea nevoie anual de o doza de vaccin impotriva COVID-19. OMS, asemeni producatorilor de vaccin impotriva COVID-19, este de parere ca persoanele din categoriile de risc, precum varstnicii și bolnavii cronici, vor trebui sa primeasca anual de inca un rapel pentru a-și menține imunitatea ridicata. Acest scenariu ar fi fost luat in calcul de catre experții medicali pentru ca apar tot timpul mutații ale virusului SARS-CoV-2, potrivit Digi24 . Cercetatorii nu știu insa cu exactitate cat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

