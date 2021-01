OMS: Este prea devreme pentru a trage vreo concluzie despre originea noului coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Este prea devreme pentru a trage vreo concluzie daca noul coronavirus SARS-CoV-2 isi are originea in China, a declarat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care efectueaza o misiune in aceasta tara, noteaza AFP.

- China a permis exhipei de cercetatori de la Organizația Mondiala a Sanatații sa intre in țara și sa inceapa investigațiile privind originile coronavirusului. Echipa de experți OMS va ajunge in Wuhan joi, orașul considerat epicentrul pandemiei de coronavirus. Confotm The Guardian, oamenii de știința…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, marti, ca este ”foarte dezamagit” ca autoritațile din China nu a autorizat inca intrarea in tara a unei echipe de experti internationali pentru a analiza originea noului coronavirus, transmite Reuters.Echipa,…

- Liliecii din regiunile de frontiera din sudul și sud-vestul Chinei sunt purtatori și de alte coronavirusuri care pot fi transmise oamenilor. Coronavirusuri similare cu cel care a provocat MERS și care pot fi transmise la om circula la animale din Europa și Africa, a spus un proeminent savant chinez,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va face tot posibilul pentru a afla originea virusului SARS-CoV-2, care a provocat pandemia de Covid-19, susține directorul agenției, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Vrem sa cunoastem originea si vom face totul pentru a o cunoaste. Nu exista nimic de ascuns’”, a promis…

- Statele Unite au considerat marti ca termenii potrivit carora o echipa de experti condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa investigheze originile noului coronavirus nu au fost negociati in mod transparent sau in conformitate cu mandatul agreat de statele membre, informeaza Reuters.Administratia…