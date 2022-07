OMS: Este nevoie de noi vaccinuri anti-COVID-19 pentru a opri infectările OMS transmite ca este nevoie de noi vaccinuri anti-COVID-19 pentru a opri valul de infectari . Vaccinurile anti-COVID-19 au salvat milioane de vieti, dar nu au redus in mod decisiv transmiterea virusului, a precizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii ( OMS ), potrivit DPA. Organizatia lanseaza un apel catre cercetatori pentru dezvoltarea unor noi vaccinuri, care sa reduca numarul infectarilor; in caz contrar, exista in continuare riscul dezvoltarii unor variante de virus impotriva carora vaccinurile sa fie mai putin eficiente. Vaccinuri mai usor de administrat ca pana acum, sub forma de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

