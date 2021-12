OMS: Este nevoie de cel puţin trei săptămâni pentru a cunoaşte mai bine varianta Omicron Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca va fi nevoie de intre una si trei saptamani pentru a analiza si a concluziona pe baza datelor stiintifice culese privind noua varianta Omicron si a determina cu mai multa claritate capacitatea sa de transmitere, gravitatea bolii pe care o poate cauza si, mai ales, impactul sau asupra eficientei vaccinurilor anti-COVID-19, relateaza EFE. "Marea intrebare este legata de vaccinuri si vom avea nevoie de mai mult timp pentru a intelege impactul sau asupra lor. Aceasta varianta are un mare numar de mutatii pe unele le cunoastem, pentru ca deja… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

