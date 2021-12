OMS este împotriva administrării celei de-a treia doze Un responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a cerut joi tarilor bogate sa nu se grabeasca din nou sa achizitioneze vaccinuri in detrimentul tarilor sarace, subliniind ca necesitatea unei a treia doze nu a fost dovedita stiintific in cazul variantei Omicron, relateaza AFP. Cu aparitia acestei variante, ''exista un risc ca stocurile globale sa fie din nou redirectionate catre tarile cu venituri mari care doresc sa acumuleze vaccinurile pentru a-si proteja populatia pana la exces'', a declarat dr. Kate O'Brien, responsabila pentru imunizare la Organizatia Mondiala a Sanatatii,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

