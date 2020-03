OMS: Epidemia de Covid-19 este o "pandemie" Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat miercuri ca epidemia de Covid-19, care a contaminat peste 120.000 de persoane în întreaga lume, poate fi considerata o &"pandemie&", transmite AFP.



&"Am estimat ca (noul coronavirus) Covid-19 poate fi caracterizata drept o pandemie&", a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferința de presa la Geneva.



Șeful OMS a mai afirmat ca numarul cazurilor în afara Chinei s-au multiplicat de 13 ori în ultimele doua saptamâni.&"Niveluri alarmante de propagare și inacțiune&"El… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

