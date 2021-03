Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 creste din nou in Europa, dupa sase saptamani de declin, a anuntat joi conducerea regionala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. "Constatam o recrudescenta in Europa Centrala si de Est. Noile cazuri cresc,…

- Județul Ilfov continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara la mia de locuitori, 4,11. Municipiul București are cele mai multe cazuri noi de COVID-19, iar Cluj este pe locul doi in topul județelor afectate in ultimele 24 de ore.Grupul de Comunicare Strategica a raportat joi, 7 ianuarie, 4.951…