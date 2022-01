Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii americani ar trebui sa inceteze sa faca apel la un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing pentru a evita sa afecteze relatiile bilaterale, iar China va lua "contramasuri" daca va fi necesar, a precizat luni Ministerul Afacerilor Externe chinez citat de Reuters.Presedintele…

- Ambasadorii chinez si rus la Washington denunta - intr-un rar editorial comun - excluderea Chinei si Rusiei de la summitul virtual al democratiei pe care urmeaza sa-l organizeze in decembrie presedintele american Joe Biden, care a plasat in centrul politicii sale externe, de cand s-a instalat la…

- Ambasadorii chinez si rus la Washington denunta - intr-un rar editorial comun - excluderea Chinei si Rusiei de la summitul virtual al democratiei pe care urmeaza sa-l organizeze in decembrie presedintele american Joe Biden, care a plasat in centrul politicii sale externe, de cand s-a instalat la Casa…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat joi ca „are in vedere” un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP.

- Joe Biden și Xi Jinping au convenit sa înceapa sa ia în considerare discuții „strategice” pentru controlul armelor între cele doua puteri nucleare, a declarat marți un înalt oficial de la Casa Alba, dupa un summit virtual între președinții SUA și China, potrivit…

- Președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping au subliniat responsabilitatea reciproca pe care o au in fața lumii pentru a evita conflictele, in cadrul unei discuții in regim online pe care liderii celor mai mari doua economii ale lumii au avut-o luni timp de mai multe ore, relateaza…

- Președintele american Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping au discutat despre practicile Chinei în Tibet, Hong Kong și Xinjiang, dar și alte subiecte disputate, a anunțat Casa Alba într-un comunicat, dupa ce președintele american și omologul sau chinez au avut o discuție virtuala…

- Presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau american Joe Biden vor participa la un summit virtual marti dimineata, a anuntat sambata ministerul chinez de externe, transmite Reuters. Cei doi lideri vor face un schimb de opinii despre relatiile bilaterale si probleme de interes comun, a declarat…