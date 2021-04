Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii din acest an, Organizația Mondiala a Sanatații face apel la actiuni de eliminare a inechitatilor in materie de sanatate, ca parte a unei campanii globale de-a lungul unui an, pentru a aduce oamenii impreuna si de a construi o lume mai corecta si mai sanatoasa,…

- Anul acesta, OMS promoveaza mesajul „Pentru o lume mai dreapta și mai sanatoasa. Fara inechitate in sanatate!” Multa sanatate tuturor! Anual, la 7 aprilie, este sarbatorita Ziua Mondiala a Sanatatii, cu scopul de a evidentia o tema de sanatate specifica unui domeniu prioritar ce provoaca ingrijorare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a atentionat luni cu privire la discrepanta tot mai mare intre numarul de doze de vaccin anti-COVID-19 disponibile pentru tarile bogate si cele distribuite natiunilor sarace prin intermediul mecanismului COVAX, informeaza AFP. Aceasta atentionare a venit dupa o…

- 24 Martie – Ziua Internaționala de Lupta Impotriva Tuberculozei. ESTERA STAMOIU: ,,EMPATIZAM, NU STIGMATIZAM!”. In lumea intreaga, anual, la data de 24 mai, au loc evenimente organizate pentru a marca Ziua Internaționala de Lupta Impotriva Tuberculozei. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a stabilit…

- Accesul inegal la vaccinurile anti-COVID-19 este tot mai accentuat si pune in pericol persoanele vulnerabile din tarile sarace. Avertizarea a fost facuta de directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom, in cadrul unei conferinte de presa.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis ca grupul sau consultativ a examinat rapoartele privind vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca, dar nu exista dovezi ca vaccinul ar fi provocat probleme de sanatate. Intr-un raspuns pentru Reuters, purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, a declarat:…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut vineri oamenilor sa nu iroseasca speranta creata de vaccinuri prin incetinirea eforturilor de combatere a pandemiei care continua sa afecteze puternic multe tari, informeaza AFP.Acest avertisment vine in contextul in care sistemul Covax, creat pentru a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), prin intermediul programelor UNITAID si FIND, a anuntat vineri un acord care va reduce la jumatate pretul testelor COVID-19 pentru cele 250 de milioane de astfel de teste destinate tarile in dezvoltare si care vor fi produse in 2021,