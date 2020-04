Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezmintit vineri ca ar fi primit si neglijat o alerta precoce a Taiwanului cu privire la o transmitere intre oameni a noului tip de coronavirus, dupa izbucnirea epidemiei in China, in decembrie, dupa cum acuza Washingtonul organizatia, informeaza AFP. SUA ii…

- Dupa izbucnirea inițiala a coronavirusului COVID-19 la Wuhan, China , țarile au inceput sa iși inchida granițele, iar in unele locuri, oamenii cu aspect asiatic au fost invinuiți ca ar fi raspandit „virusul chinez”. In schimb, in ​​etapele inițiale ale focarului din China, o teorie populara a postulat…

- Pana in prezent, de la descoperirea coronavirusului in Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 tari au fost infectati. Numarul deceselor la nivel mondial a depasit 4.200. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recunoscut: „Nu am mai vazut…

- Un înalt oficial al departamentului american al Sanatații a afirmat joi ca rata de mortalitate a coronavirusului este estimata la maxim 1%, pe baza numarului de cazuri nedetectate la nivel mondial, scrie AFP.Cu o zi în urma, președintele Donald Trump criticase cifra de 3,4% înaintata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…

- Acesta are originile in China, iar Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca exista riscul se a se raspandi in intreaga lume. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat, marți, un avertisment catre autoritațile sanitare din țarile membre, si a indemnat spitalele din intreaga lume sa se…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Din informațiile pe care le avem este…