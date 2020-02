Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene ar putea pierde 29,3 miliarde de dolari in acest an din cauza epidemiei de coronavirus si scaderii numarului de calatorii, a avertizat Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni (IATA), citata de BBC, potrivit Mediafax.2020 ar urma sa fie primul an din ultimul…

- Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari) in cursul saptamanii viitoare pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu epidemia de coronavirus care a lovit China si a contaminat zeci de mii de persoane, transmite AFP, potrivit Agerpres.Epidemia…

- Operatorul poștal național al Kazahstanului , Kazpost, a suspendat toata corespondența poștala inspre și dinspre China din cauza epidemiei cu coronavirus, informeaza Reuters.Kazpost spune ca a suspendat toata corespondența inspre și dinspre China, la cererea Chinei. Masura va afecta atat sectorul de…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 362, iar cel al infectaților, care ieri era de 14.300, la 17.300 - pana acum, cea mai mare creștere a infecțiilor inregistrata in 24 de ore.Conform CNN, 57 de noi decese s-au inregistrat de ieri pana azi și 3.000 de persoane contaminate cu virusul…

- Epidemia declansata de noul tip de coronavirus aparut in China, 2019-nCoV, a provocat o serie de turbulente pe pietele financiare, insa evolutia si efectele din prezent ale virusului sunt inca departe de a ingenunchea investitorii. La Bucuresti,...

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (8,74 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, se arata intr-un comunicat publicat pe pagina de Internet a Ministerului chinez de Finante.

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (8,74 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, se arata...