OMS declara oficial pandemie cauzata de coronavirus

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat, miercuri seara, pandemie in cazul imbolnavirilor cu COVID-19. La nivel mondial, numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 depaseste 120.000. Numarul deceselor a trecut de 4.000. "Am facut o evaluare, iar situatia generata de Covid-19 poate fi caracterizata…

- Noul coronavirus se va numi oficial "Covid-19", a anuntat marti, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza agențiile internaționale de presa, preluate de Agerpres.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca o penurie mondiala de echipament de protectie este in curs, in contextul in care epidemia noului coronavirus chinez continua, cu 630 de decese confirmate si peste 30.000 de persoane bolnave. "Lumea se confrunta cu o lipsa cronica de…