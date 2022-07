Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat sambata variola maimutei drept urgenta sanitara globala, dupa ce aproximativ 16.000 de cazuri (dintre care cinci mortale) au fost deja raportate in 75 de tari, multe dintre ele in Europa, unde boala nu era endemica, transmite EFE. Decizia a fost anuntata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declansat sambata cel mai inalt nivel de alerta pentru a incerca sa opreasca raspandirea variolei maimutei care a afectat aproape 17.000 de persoane in 74 de tari, a anuntat directorul general, scrie AFP. „Am decis sa declar urgenta sanitara publica de interes…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) urmeaza sa anunte, sambata, daca a ales sa declanseze - sau nu - cel mai inalt nivel de alerta al organizatiei in privinta variolei maimutei. Tedros Adhanom Ghebreyesus va sustine o conferinta de presa virtuala la ora 13:00 GMT, a anuntat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a facut apel la "actiune urgenta" impotriva variolei maimutei in Europa, in conditiile in care cazurile s-au triplat in ultimele doua saptamani pe continent, informeaza AFP. Intr-un comunicat, directorul regional al organizatiei sanitare a solicitat tarilor europene…

- Virusul variola maimuței starnește ingrijoare la nivel mondial, iar Centrul pentru prevenirea bolilor (CDC) din SUA a emis alerta, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații are o intrunire de urgența. In New York, autoritațile au recomandat cetațenilor sa poarte masca pe strada, asta dupa ce au fost…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa organizeze o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza Reuters.