- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri decizia de a mentine raspandirea COVID-19 ca urgenta sanitara internationala sau pandemie, "deoarece nu este momentul sa lasam garda jos", ci tarile trebuie sa continue sa se pregateasca pentru a face fata unui asemenea tip de criza, relateaza…

- In intreaga lume a fost inregistrata, in ultima saptamana, o scadere cu 23 a deceselor asociate COVID 19, reprezentand cel mai scazut numar de la sfarsitul lunii martie 2020, in pofida unei cresteri globale a contagierilor, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS .De doi ani incoace,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat o scadere importanta a numarului de noi cazuri de COVID-19 la nivel global in ultima saptamana. Numarul de cazuri noi la nivel mondial a scazut cu 19% prin comparatie cu numarul raportat in cursul saptamanii precedente, in timp ce numarul de noi decese…

- Varianta Omicron a coronavirusului, descoperita in noiembrie anul trecut, este deja prezenta in 71,9 % din cazurile analizate in ultimele 30 de zile de reteaua de laboratoare GISAID, potrivit raportului epidemiologic saptamanal publicat miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza EFE.…