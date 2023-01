Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis luni, 30 ianuarie, sa mentina nivelul maxim de alerta cu privire la pandemia de COVID-19. Comitetul menționeaza Sars-Cov-2 ramane o boala infecțioasa periculoasa, cu capacitatea de a provoca daune substanțiale sanatații și sistemului de sanatate. De asemenea,…

- Pandemia de COVID-19 poate fi considerata incheiata si este in prezent o boala endemica, a spus medicul virusolog german Christian Drosten intr-un comentariu publicat luni in cotidianul german Tagesspiegel , citat de agențiile DPA și Agerpres. „Ne confruntam cu primul val endemic de Sars-CoV-2 in aceasta…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spera ca, in anul 2023, aceste doua epidemii sa nu mai fie urgențe de sanatate publica la nivel global și ca amble boli iși vor finaliza faza cea mai periculoasa. Directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca una din principale invațaminte…

- Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat miercuri ca spera ca pandemia de COVID-19 nu va mai fi considerata o urgenta de sanatate la nivel global incepand de anul viitor, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In urma cu trei ani, COVID-19 a bulversat planeta. Pandemia nu s-a incheiat, iar alte epidemii sunt posibile, avertizeaza cercetatorii care trag invataminte de la criza pe care aceasta a generat-o pentru a se pregati mai bine, a relatat recent AFP, preluata de Agerpres. Se va termina in curand pandemia…

