OMS decide joi dacă va declara stare de urgență globală pentru sănătate în urma coronavirusului din China Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anuntat ca va decide joi daca va declara stare de urgența globala în urma izbucnirii unui nou virus asemanator gripei care se raspândește în China, unde pâna acum au murit 17 persoane, precum și în afara tarii, potrivit Reuters, citat de Mediafax.



În acest caz, aceasta va fi numai cea de-a șasea stare de urgența internaționala de sanatate publica declarata în ultimul deceniu.



&"Decizia este una pe care o iau extrem de în serios și sunt pregatit sa iau în considerare toate probele&", a…

Sursa articol: hotnews.ro

