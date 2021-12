Stiri pe aceeasi tema

- Varianta omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 a fost detectata in cel putin 38 de tari si niciun deces nu a fost asociat deocamdata infectiei cu aceasta, a transmis sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit news.ro. Statele Unite si Australia sunt tarile care au anuntat cel mai recent…

- Ultimele doua țari in care a fost confirmata Omicron sunt SUA și Australia, unde tulpina este deja transmisa local.India a anunțat sambata al treilea caz de Omicron.Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca ar putea dura saptamani pentru a determina cat de infecțioasa este varianta Omicron.„Nimeni…

- La Repubblica a publicat un interviu cu medicul sud-african Angelique Coetzee, care a descoperit pe 18 noiembrie noua varianta, botezata ulterior „Omicron” de catre Organizația Mondiala a Sanatații. Aceasta a detaliat detaliaza particularitațile celor infectați cu noua tulpina: „oboseala, cefalee, mancarimi…

- Noua varianta omicron a nouluicoronavirus prezinta ”un risc foarte mare” la nivel mondial, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care subliniaza ca exista numeroase incertitudini cu privire la pericolul pe care-l reprezinta si la transmisibilitatea acesteia

- O noua varianta de COVID-19 identificata recent in Africa de Sud a fost desemnata oficial „ingrijoratoare” de catre Organizația Mondiala a Sanatații. OMS i-a dat și nume tulpinei B.1.1.529 – Omicron. Cazuri ale variantei au fost, de asemenea, detectate in mai multe țari și pare sa conduca la o creștere…

- Testele PCR sunt in continuare eficiente in detectarea noii variante Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 si sunt in desfasurare investigatii pentru a determina daca aceasta varianta are vreun impact asupra celorlalte tipuri de teste, in special testele antigen rapide, a anuntat duminica intr-un…

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP. ''Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de catre Africa…