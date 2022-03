Stiri pe aceeasi tema

- Postul BBC a anuntat vineri ca iti retrage toti jurnalistii din Rusia pentru a le garanta "securitatea", dupa adoptarea unei legi care prevede pedepse cu inchisoarea in cazul transmiterii de "informatii mincinoase despre armata" si blocarea site-ului sau in limba rusa, in contextul invaziei ruse din…

- Invazia declanșata de armata rusa in Ucraina s-a dovedit a fi o eroare tactica și strategica surprinzatoare, potrivit experților americani, informeaza AFP. Neajunsurile intampinate de trupele Moscovei in primele zile ale razboiului, precum lipsa de hrana și carburant, și pierderile militare ridicate…

- In mesajul video transmis, președintele a mai spus ca liniile de aparare ucrainene rezista in fața atacului rusesc, scrie The Guardian.Liniile de aparare ale Ucrainei rezista in fața atacului rusesc, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, in cea mai noua inregistrare video data publicitații.…

- Pep Guardiola (51 de ani), managerul lui Manchester City, condamna razboiul declanșat de Vladimir Putin, președintele Rusiei, in Ucraina. „Oameni nevinovați mor, deși vor doar sa traiasca in pace. Peste tot in lume oamenii vor sa traiasca in pace, sa aiba o casa, sa doarma bine, sa aiba ce pune pe masa.…

- Contractul futures pentru titeiul Brent cu livrare in aprilie a scazut cu 2,29 dolari, sau cu 2,3%, pana la 96,79 dolari pe baril, dupa ce a urcat in timpul sedintei pana la 101,99 dolari pe baril. Contractul mai activ pentru luna mai a scazut cu 1,72 dolari, sau cu 1,8%, pana la 93,70 dolari pe baril.…

- Liderii G7 au condamnat invadarea Ucrainei de catre Rușia și au aratat ca președintele rus Vladimir Putin a „reintrodus razboiul pe continentul european”, potrivit CNN. Președintele rus „s-a plasat de partea greșita a istoriei”, au scris liderii celor mai industrializate țari ale lumii. „Il condamnam…

- Rusia nu se limiteaza la un atac regional asupra Ucrainei, in zona republicilor autodeclarate Donetk si Lugansk, ci a atacat cu rachete orase ca Harkiv, Kiev, Dnipro, Odesa. Apoi, conform unor surse, trupe terestre al Rusiei au intrat Ucraina din directia Belarus, dar si dinspre Crimeea, iar o debarcare…

- Pentru membrii NATO, cea mai eficienta masura impotriva acțiunilor agresive ale Moscovei ar fi sancțiunile impuse de Statele Unite impotriva bancilor de stat din Rusia, potrivit mai multor directori și bancheri ruși și a unor foști oficiali americani, informeaza Reuters. Dar, in condițiile in care rezervele…