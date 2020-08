Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, susține ca pandemia de coronavirus și, implicit, criza generata de aceasta a afectat sanatatea psihica a milioane de oameni. “Pentru multi oameni, lipsa interactiunilor sociale, din cauza pandemiei, a avut efecte profunde…

- Criza generata de pandemie a afectat sanatatea mentala a milioane de oameni, afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), subliniind ca s-au accentuat temerile si starile de anxietate, iar serviciile medicale de specialitate sunt perturbate.Citește…

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, susține ca pandemia de coronavirus și, implicit, criza generata de aceasta a afectat sanatatea psihica a milioane de oameni. “Pentru multi oameni, lipsa interactiunilor sociale, din cauza pandemiei, a avut efecte profunde…

- Criza sanitara provocata de Covid-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat se estima anterior, a avertizat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-un interviu acordat AFP, preluat de Agerpres. Anterior, institutia financiara internationala…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii spera ca pandemia de COVID-19 sa fie mai scurta decat gripa spaniola din 1918 care a durat mai putin de doi ani, a declarat vineri, 21 august, seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intr-o conferința de presa, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.OMS a fost mereu…

- Criza economica provocata de panemia de coronavirus ar putea provoca ajungerea in saracie extrema a 100 de milioane de oameni, a avertizat președintele Bancii Mondiale, Dadid Malpass, citat de AFP. Estimarile...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), reunita sambata la Geneva, Elveția, a avertizat ca pandemia de coronavirus va fi ”foarte lunga”, scrie AFP, citata de News.ro. Comitetul de urgenta al organizatiei, reunit de vineri pentru a patra oara sa reevalueze pandemia”, a subliniat ca durata sa va fi cu…

- Lumea ar urma sa ajunga saptamana viitoare la pragul de zece milioane de cazuri de COVID-19, in contextul in care epidemia nu a atins inca varful in regiunea Americilor, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP si DPA."In cursul primei luni a acestei epidemii…