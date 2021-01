OMS, criticată dur: În cazul unei boli, poate doar să spere să fie invitată să ancheteze Mai mulți experți independenți au realizat un raport in care critica Organizația Mondiala a Sanatații și spune ca pandemia a scos la iveala fragilitațile instituției, pe care o acuza ca are mijloace insuficiente și „o putere limitata” in fața statelor. Potrivit raportului, OMS si China ar fi putut sa actioneze mai repede si mai ferm pentru a alerta omenirea in ianuarie 2020. Documentul dezvaluie si faptul ca OMS “nu a fost inzestrata cu mijloace suficiente pentru a indeplini ceea ce se asteapta de la ea” si ca aceasta agentie din cadrul ONU nu detine nicio putere de constrangere. “In cele din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

