- Cresterea numarului cazurilor de coronavirus in unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care este vara in emisfera nordica, afirma Tedros...

- Cresterea numarului cazurilor de coronavirus in unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care este vara in emisfera nordica, afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)."Dovezile…

- Dr. Hans Kluge, director regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații considera ca numarul tot mai mare de tineri infectați cu Covid-19 ar putea fi la originea creșterii raspandirii coronavirusului in Europa. In acest sens a menționat ca autoritațile trebuie sa comunice mai bine cu membrii…

- Numarul tot mai mare de tineri infectați cu COVID-19 ar putea fi la originea creșterii raspandirii coronavirusului in Europa, spune Dr. Hans Kluge, director regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații, citat de BBC.

- Presedintele Donald Trump a declarat ca exista multe cauze pentru cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in SUA, dar a indicat in mod special protestele, spunand ca „probabil au declansat o relaxare mai larga a eforturilor de atenuare”, conform Mediafax.„Exista, probabil, o serie de cauze…

- Noul coronavirus a ucis peste 573.000 de oameni in lume, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei covid-19 in lume.Citește și: Cristian Tudor Popescu, dupa ce s-a aflat ca Andreea Esca are coronavirus: 3 intrebari i-aș adresa…

- In tot mai multe țari se vorbește deja despre sosirea celui de al doilea val de imbolnaviri cu noul coronavirus. La nivel mondial, pana acum sunt 9 milioane și jumatate de imbolnaviri și peste 486 de mii de decese.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a spus, in contextul pandemiei de coronavirus, ca situația din Romania nu este cum autoritațile și-ar fi dorit. Arafat indeamna populația sa respecte in continuare regulile de distanțare fizica pentru a nu se ajunge in punctul in care va…