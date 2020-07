Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea numarului cazurilor de coronavirus in unele tari este rezultatul nerespectarii restrictiilor antiepidemice de catre tineri, in conditiile in care este vara in emisfera nordica, afirma Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS)."Dovezile…

- Ziarul Unirea Cum explica DSP Alba creșterea cazurilor ACTIVE de COVID-19 din județ In contextul creșterii de la o zi la alta a cazurilor active și a starii de nesiguranța provocata de aceste timpuri tulburi pentru mulți dintre noi, Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, a dorit sa precizeze urmatoarele:…

- O fetita de trei ani a murit de COVID-19 in urma cu cateva zile in Belgia, au anuntat vineri autoritatile sanitare belgiene, precizand ca copilul avea mai multe patologii asociate, relateaza Agerpres. Ea este cea mai tanara victima cunoscuta din tara. „Aceasta veste ne atinge pe toti, fie ca om de stiinta,…

- Astazi, 17 iulie, in Romania au fost confirmate 35.802 cazuri de coronavirus. Aproape 800 de noi infectați cu COVID s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, ceea ce este un nou record negativ. Județul cel mai afectat de creșterile cazurilor noi este Argeș, urmat de București și de Prahova.Județul Argeș…

- Israelul a reintrodus luni o serie de restricții pentru a combate creșterea alarmanta a numarului de infecții cu COVID-19. Printre masuri se numara inchiderea barurilor, cluburilor de noapte, salilor de fitness și a celor pentru organizarea de evenimente, scrie...

- Autoritatile judetene sunt ingrijorate de cresterea alarmanta a infectiilor cu Covid 19 care risca sa blocheze activitatea unitatilor spitalicesti din Post-ul Presedintele CJD…. ingrijorat de cresterea alarmanta a cazurilor de Covid 19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a spus, in contextul pandemiei de coronavirus, ca situația din Romania nu este cum autoritațile și-ar fi dorit. Arafat indeamna populația sa respecte in continuare regulile de distanțare fizica pentru a nu se ajunge in punctul in care va…