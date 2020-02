Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala a crescut luni la 1.770 de morti in China continentala, potrivit cifrelor oficiale publicate luni care confirma o incetinire a ratei zilnice de decese, chiar daca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca raspandirea

- Coronavirusul care a aparut in decembrie in provincia chineza Hubei (centru) a fost denumit de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii "COVID-19", a anuntat directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters.

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a facut a anunțat marți denumirea oficiala a coronavirusului din China: Covid-19.Denumirea vine de la "coronavirus disease that was discovered in 2019" (trad.

- Noul coronavirus se va numi oficial "Covid-19", a anuntat marti, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza agențiile internaționale de presa, preluate de Agerpres.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca raspandirea cazurilor de infectii cu coronavirus intre persoane care nu au fost in China ar putea fi „scanteia care devine un incendiu mai mare", iar oamenii nu trebuie sa permita ca epidemia sa scape de sub control. Oficialii OMS sunt ingrijorati…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca exista „o fereastra de oportunitate” de a stopa raspandirea virusului in lume, dat fiind ca grosul cazurilor, care au ajuns la 24.000, se afla in China, iar aceasta tara a luat masuri extraordinare prin plasarea in carantina la domiciliu a zeci de milioane…

- Peste 400 de decese au fost provocate de coronavirus, iar numarul cazurilor de imbolnavire confirmate a trecut de 20.600. La nivel global au fost confirmate 427 de decese si 20.627 de cazuri de imbolnavire, conform CNN. Dintre acestea, 425 de decese s-au produs in China. Tot in China,…