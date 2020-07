Stiri pe aceeasi tema

- Desi se estimeaza in continuare ca picaturile infectate (eliberate prin tuse, stranut, etc.) sunt principala cale de transmitere a coronavirusului, Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC) a avertizat ca noul coronavirus poate fi transmis si prin aerosoli, adica acele particule…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a adesat joi un avertisment dur Europei, unde contaminarile cu noul coronavirus au reinceput sa creasca, in pofida continuarii iesirii din izolare, inclusiv la Paris, unde Turnul Eiffel, un monument emblematic al Orasului Luminilor a fost redeschis dupa 104 de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a solicitat, luni, cresterea productiei de dexametazona si "sa fie distribuit rapid in lumea intreaga" acest steriod puternic care s-a dovedit eficient pentru tratarea celor mai grave cazuri de Covid-19. "Din fericire, este vorba despre un medicament ieftin si…

- In contextul evoluției epidemiei de SARS-Cov-2, Avocatul Poporului arata ca autoritațile statului trebuie sa ia masuri și in direcția prevenirii și combaterii virusului rujeolic, avand in vedere gradul de contagiozitate al acestuia, conform unui comunicat transmis luni. „Avocatul Poporului, in calitate…

