Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a folosit din nou canalul sau “oficial” de comunicare, Twitter, de aceasta data pentru a le vorbi americanilor despre coronavirus. Doua fraze a scris, suficient cat sa greșeasca major o data, atrage atenția Business Insider.Președintele american susține ca e la curentcu epidemia de coronavirus…

- Conform celui mai recent bilant, in China s-au produs 213 decese din cauza coronavirusului, iar 9.692 de cazuri de infectii cu coronavirus au fost confirmate. Un total de129 cazuri au fost raportate in alte 22 de tari si regiuni. O avertizare de calatorie emisa de Departamentul de Stat situeaza…

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o urgenta de nivel global, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care epidemia se extinde in afara Chinei. "In ultimele saptamani, am asistat la aparitia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat o epidemie…

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o urgenta de nivel global, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care epidemia se extinde in afara Chinei."In ultimele saptamani, am asistat la aparitia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat…

- Autoritațile de la Beijing au anunțat ca au fost de acord ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa trimita experti internationali "cat mai curand posibil" in China pentru a ajuta la intelegerea noului coronavirus si pentru a ghida raspunsul global la epidemie, a anuntat marti OMS.Beijingul a afirmat,…

- Virusul ucigaș din China a ajuns și in Romania! In ce orașe au fost depistate primele… S-au luat masuri draconice in China, unde 25 de oameni au murit și alte sute au fost infectate cu temutul coronavirus. Milioane de locuitori din trei metropole au fost izolați de restul lumii. E carantina acolo, iar…

- Virusul necunoscut care a lovit China pare scapat de sub control, iar cazurile s-au triplat, pe masura ce infecția se raspandește la Beijing și Shanghai. Numarul de persoane infectate noul virus a crescut de trei ori doar in weekend, focarele raspandindu-se de la Wuhan si in alte orașe importante, precizeaza…

- Noul virus misterios din China s-a extins la nivel mondial. Romania, printre tarile care ar putea fi afectate. Serviciile medicale din intreaga lume, inclusiv din Romania, sunt in alerta din cauza noului virus respirator identificat in China. In ultimele zile, numarul celor contaminati s-a triplat,…