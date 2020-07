OMS cere ţărilor să sprijine iniţiativa de finanţare COVAX pentru a obţine un vaccin de succes pentru Covid-19 Soumya Swaminathan a afirmat la un briefing de presa organizat la Geneva ca cu cat mai multe tari se vor alatura COVAX, o schema menita sa garanteze accesul rapid si echitabil la nivel global la vaccinurile pentru Covid-19, cu atat sunt mai mari vor fi sansele de succes. Peste 75 de tari si-au exprimat interesul de a se alatura COVAX, care este condus de alianta pentru vaccinuri GAVI, OMS si Coalitia CEPI pentru inovatiile in domeniul pregatirilor pentru epidemii. Obiectivul sau este de a furniza 2 miliarde de doze de vaccinuri eficace aprobate pentru Covid-19, pana la sfarsitul anului 2021. Unele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

