Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Valentin Iftenie, medic legist la „Mina Minovici”, spulbera toata propaganda Big Pharma! Pe marginea discuțiilor aparute de luni bune, și a controverselor aparute ca urmare a faptului ca s-a aflat ca Organizația Mondiala a Sanatații a dispus sa nu se faca autopsii in cazul celor declarați morți…

- Organizația Mondiala a Sanatații s-a expus joi, 18 martie, impotriva pașapoartelor de vaccinare, la doar o zi dupa ce Comisia Europeana a prezentat propuneri pentru „permisul verde digital” al UE. „Nu incurajam. La aceasta etapa, vaccinul nu este factorul care determina faptul ca puteți calatori sau…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) continua sa recomande „pentru moment” vaccinarile cu serul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca, a carui utilizare a fost suspendata de mai multe tari din cauza unor posibile efecte secundare, asteptand ca expertii organizatiei sa isi incheie procedura…

- Introducerea unui certificat de vaccinare „ar fi inoportuna” Raed Arafat. Foto. gov.ro Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, considera ca introducerea unui certificat de vaccinare care sa îi permita titularului sa calatoreasca nu ar fi o masura oportuna în…

- Al doilea an al pandemiei de COVID-19 ar putea fi si „mai dur” in comparatie cu primul, dat fiind modul in care noul coronavirus se raspandeste, in special in emisfera nordica, pe masura ce intra in circulatie variante mai contagioase, a indicat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). „Intrarea…

- Desi toata lumea astepta iesirea pe piata a injectiei care sa ne protejeze de covid-19, OMS face un anunt socant pentru 2021. Iata ce se va intampla cu omenirea, in ciuda vaccinului care este deja valabil in multe dintre tari. OMS, despre 2021 si vaccinul anti-covid-19 In ciuda vaccinului anti-covid-19,…

- China a blocat sosirea unei echipe care investigheaza originile pandemiei de coronavirus, anunța Organizația Mondiala a Sanatații, conform CNN. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca doi oameni de știința din echipa Națiunilor Unite plecasera deja spre Wuhan, cand li s-a spus…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca China a blocat sosirea unei echipe care investigheaza originile pandemiei de coronavirus, relateaza CNN . Șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca doi experți internaționali plecasera deja spre Wuhan, cand li s-a comunicat ca oficialii…