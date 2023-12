OMS cere majorarea taxelor la băuturile alcoolice Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut guvernelor majorarea taxelor pe bauturile alcoolice, inclusiv pe produsele care sunt scutite, cum este vinul, in unele țari europene. Potrivit OMS, taxele ar trebui marite și in cazul bauturilor indulcite. OMS face aceste propuneri in condițiile in care, la nivel global, 2,6 milioane de oameni mor din cauza abuzului de alcool și 8 milioane, din cauza alimentației nesanatoase. Directorul pentru promovarea sanatații din cadrul OMS, Rudiger Krech, considera ca majorarea acestor taxe ar contribui la revenirea la o alimentație sanatoasa. ”Are un efect… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

