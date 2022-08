Stiri pe aceeasi tema

- Variola maimuței, boala care a devenit o urgența sanitara in mai multe țari europene și in SUA in ultima perioada, va fi redenumita de Organizația Mondiala a Sanatații cu ajutorul ideilor propuse de public. OMS a precizat, insa, ca numele ales nu va fi unul ridicol, in condițiile in care, pana acum,…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii a declarat epidemia de variola maimutei drept situatie internationala de urgenta la adresa sanatatii publice. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyessus, a spus ca 16.000 de cazuri de imbolnavire cu maladia virala au fost raportate in mai mult…

- Organizația Mondiala a Sanatații este pusa pe jar de creșterea numarului cazurilor de variola maimeție. Au fost raportate nu mai puțin de 6.000 de cazuri de variola maimuței in 58 de țari, de la inceputul epidemiei pana in prezent. Luni, 18 iulie, urmeaza o noua reuniune a OMS pentru a se stabili…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți, ca va convoca o reniune a comitetului sau de urgența, in data de 23 iunie, pentru a evalua daca variola maimuței, boala extrem de contagioasa care a inceput sa se raspandeasca in Europa, reprezinta „o urgența de sanatate publica de interes internațional”.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca exista riscul ca variola maimutei sa apara in tari in care nu se intalneste in mod obisnuit. Cu toate acestea, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyessus, a spus ca acest lucru poate fi prevenit. Mai mult de 1.000 de cazuri de variola a maimutei…