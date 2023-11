OMS cere evacuări cotidiene ale pacienților către Egipt Organizația Mondiala a Sanatații cere ca fluxuri regulate și zilnice de pacienți sa fie autorizate sa paraseasca Fașia Gaza pentru a fi ingrijiți in Egipt, ușurand astfel sarcina spitalelor aglomerate cu bolnavi și raniți. OMS spera sa poata instala indata ce va fi posibil o echipa in Gaza pentru a evalua situația și a cere […] Articolul OMS cere evacuari cotidiene ale pacienților catre Egipt apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

