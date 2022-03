Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a observat ca noua varianta a coronavirusului, detectata in trei tari europene – Franta, Tarile de Jos si Danemarca -, care combina tulpinile Delta si Omicron si a fost denumita „Deltacron”, are un nivel redus de circulatie, relateaza EFE. In acelasi timp, OMS…

- Principalele provocari cu care se confrunta pacienții sunt hipotermia, degeraturile, bolile respiratorii, lipsa tratamentului pentru bolile cardiovasculare, cancer și problemele de sanatate mintala. Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, a declarat ca „este oribil si este o crima” atacul asupra civililor…

- Principalele provocari cu care se confrunta pacienții sunt hipotermia, degeraturile, bolile respiratorii, lipsa tratamentului pentru bolile cardiovasculare, cancer și problemele de sanatate mintala. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a verificat pana acum 18 atacuri asupra unitaților de sanatate…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) atrage atenția ca, in prezent, in Ucraina, sunt toate condițiile care favorizeaza ”amplificarea și raspandirea bolilor infecțioase”. Pana acum, OMS a inregistrat 18 atacuri asupra unitaților de sanatate, lucratorilor din domeniul sanatații și ambulanțelor, inclusiv…

- O epidemie de rujeola a provocat imbolnavirea a zeci de mii de persoane si moartea a peste 150, marea majoritate copii, in luna ianuarie, in Afganistan, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), estimand ca numarul deceselor va creste, informeaza Agerpres . Aceasta boala virala extrem…

- Vaccinul impotriva COVID-19, care va fi produs la centrul din Africa de Sud, ar putea fi gata peste trei ani deoarece marii producatori de pe piața mondiala au refuzat sa impartașeasca OMS-ului tehnologia și expertiza serurilor dezvoltate de ei. Vaccinul COVID-19 pe baza de ARNm, produs la centrul de…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, toate femeile din Franța care au pana in 25 de ani vor primi gratuit anticoncepționale. Masura anunțata pentru prima data in luna septembrie a anului trecut de ministrul Sanatații, Olivier Veran, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, potrivit Insider. In Franța,…