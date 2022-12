OMS caută originea Sars-Cov-2 care a ucis, la nivel global, 6,6 milioane de oameni In legatura cu geneza lui Sars-Cov-2, care a ucis 6,6 milioane de oameni, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații a spus ca sunt in discuție toate ipotezele, inclusiv cea potrivit careia virusul ar fi scapat dintr-un laborator din Wuhan. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, aproape 650 de milioane de cazuri de infecție Covid-19 și peste 6,6 milioane de decese au fost inregistrate de la debutul pandemiei. Totuși, OMS considera ca aceste cifre sunt departe de realitate. Ne vom confrunta cu numeroase incertitudini și provocari in 2023. In țarile cu venituri mici, doar o persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

