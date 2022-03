Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile ruse de gaze naturale catre Europa, via Ucraina, continua normal, fiind in linie cu cererile clientilor, a anunțat gigantul rus Gazprom, potrivit Reuters. Compania a mai precizat ca solicitarile de gaze pe aceasta ruta se ridica la 107,5 milioane metri cubi, duminica. Grupul Gazprom asigura…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat intr-un interviu publicat pe site-ul Guvernului ca tara sa va sprijini pe deplin sanctiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei și a precizat ca va susține și excluderea Rusiei din SWIFT. „Nu este momentul ca cineva sa faca pe deșteptul, este un moment in…

- Un nou val de infecții cauzate de varianta Omicron a coronavirusului se indreapta spre estul Europei, a anunțat marți Organizația Mondiala a Sanatații, indemnand autoritațile sa grabeasca vaccinarea. In ultimele doua saptamani, cazurile de COVID-19 au crescut mai mult de doua ori in Armenia, Azerbaidjan,…

- Un nou val de infectari cu varianta Omicron de coronavirus se indreapta catre estul Europei, a declarat marti directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge, cerand autoritatilor sa intensifice eforturile de vaccinare impotriva COVID-19, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. In…

- Un nou val de infectari cu varianta Omicron se indreapta catre estul Europei, a declarat, marti, directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, relateaza Reuters. Declaratiile oficialului vin in contextul in care mai multe tari europene, intre care Cehia si Polonia, au anuntat o relaxare a restrictiilor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca un conflict militar cu Rusia nu ar implica doar Ucraina, ci ar aduce razboiul pe scara larga in Europa, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, la Kiev, cu premierul britanic Boris Johnson, presedintele ucrainean Zelenski a…

- Preturile petrolului au crescut vineri, atingand cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, in conditiile in care tulburarile politice globale au provocat ingrijorari cu privire la oferta insuficienta, transmite Reuters. Contractele de referinta au consemat a sasea crestere saptamanala consecutiva,…

- Decesele cauzate de coronavirus in Europa de Est au depasit joi cifra de un milion, potrivit unui bilant Reuters. Asta in condițiile in care varianta Omicron inca nu este dominanta in zona. La nivel global, pandemia a ucis peste 5,7 milioane de oameni. Rusia, Polonia si Ucraina sunt trei din cele…